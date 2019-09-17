Виталий Кличко вновь планирует стать мэром Киева

На этой должности градоначальник собирается бороться за интересы киевлян и самоуправление.

Виталий Кличко заявил, что на будущих выборах будет баллотироваться на должность мэра Киева.

— Я уже много сделал, ещё много нужно сделать. Поэтому на следующих выборах буду баллотироваться на должность мэра, — сообщил он на брифинге во вторник, 17 сентября.

На этой должности Кличко планирует бороться за интересы киевлян и самоуправление. Ранее он уже говорил о том, что собирается остаться на второй срок, и заметил, что киевляне просто не поймут, если он не попытается этого сделать.

Напомним, 24 июля Администрация Президента Украины Владимира Зеленского выступила с предложением отстранить Виталия Кличко от должности мэра Киева.