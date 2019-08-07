Кличко заявил, что будет снова баллотироваться в мэры Киева в случае отставки

Глава города считает, что его избирали киевляне, и поэтому снять его с должности могут только они.

В случае своего увольнения по решению правительства мэр Киева Виталий Кличко собирается снова баллотироваться на свою должность, заявил он в интервью изданию "Левый берег".

— Я буду снова баллотироваться в мэры. Думаю, киевляне просто не поймут, если я этого не сделаю. Сдаваться — не в моих принципах, — отметил он.

По словам Кличко, его избирали киевляне, и поэтому снять его с должности могут только они.

Напомним, Кличко находится в конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским, администрация которого направила в правительство обращение с просьбой рассмотреть возможность отставки мэра. Кличко в свою очередь решил объединиться с главой Радикальной партии Олегом Ляшко. Кроме того, недавно в украинской столице возбудили дело о взятке за то, чтобы мэром Киева остался Виталий Кличко.