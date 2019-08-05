В Киеве возбудили дело из-за попытки подкупа Богдана в интересах Кличко

По словам главы офиса Зеленского, к нему обратился адвокат одной из групп депутатов, по-настоящему контролирующих Киев.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в связи с заявлением главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана о взятке размером в 20 миллионов долларов за то, чтобы мэром Киева остался Виталий Кличко. Об этом сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело было заведено по статье "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу". Ранее Богдан заявил, что Кличко потерял фактический контроль над управлением городом, а все вопросы в столице решают несколько групп депутатов. Адвокат одной из таких групп якобы и предложил Богдану взятку в обмен на "неприкосновенность" Кличко.

Напомним, что мэр Киева находится в конфликте с президентом страны, администрация которого направила в правительство обращение с просьбой рассмотреть возможность отставки Кличко. Мэр в свою очередь объединился с главой Радикальной партии Олегом Ляшко против "зелёной чумы". Кроме того, градоначальник подозревается в земельных махинациях.

Ранее сообщалось, что Кличко улетел в отпуск с Украины на четыре дня.