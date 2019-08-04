Кличко покинул Украину с согласия Зеленского

Куда именно улетел градоначальник, ещё не известно. На отдыхе он пробудет до 9 августа.

Мэр Киева Виталий Кличко, об отъезде которого утром сообщили украинские СМИ, ушёл в отпуск до 9 августа. Об этом сообщает издание Кievvlast со ссылкой на распоряжение градоначальника.

Отмечается, что отпуск Кличко согласован с президентом Украины Владимиром Зеленским, он будет недолговременным и продлится с 5 по 9 августа.

Ранее было опубликовано фото мэра с борта самолёта. Судя по данным онлайн-табло киевских аэропортов, Кличко мог находиться на рейсе в Таллин или Анталью.

Напомним, что мэр Киева находится в конфликте с президентом страны, администрация которого направила в правительство обращение с просьбой рассмотреть возможность отставки Кличко. Мэр в свою очередь объединился с главой Радикальной партии Олегом Ляшко против "зелёной чумы". Кроме того, градоначальник подозревается в земельных махинациях.