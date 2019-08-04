Кличко улетел с Украины в неизвестном направлении

По данным онлайн-табло киевских аэропортов, мэр столицы мог уехать в Таллин или Анталью.

Мэр Киева Виталий Кличко утром 4 августа покинул столицу Украины, вылетев в неизвестном направлении. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на журналистку Ирину Каспарову.

— С чемпионом мира на борту. Хорошее начало отпуска, — написала Каспарова в "Фейсбуке", приложив фото с Кличко из самолёта.

Видно, что мэр Киева одет "по-отпускному" — на нём футболка и кепка.

По данным СМИ, градоначальник был замечен на борту самолёта в восемь утра. Судя по информации онлайн-табло киевских аэропортов, Кличко мог находиться на рейсе в Таллин или Анталью. При этом сейчас пост и фото со страницы журналистки удалены.

Напомним, что мэр Киева находится в конфликте с президентом страны Владимиром Зеленским, администрация которого направила в правительство страны обращение с просьбой рассмотреть возможность отставки Кличко. Мэр в свою очередь объединился с главой Радикальной партии Олегом Ляшко против "зелёной чумы". Кроме того, градоначальник подозревается в земельных махинациях.