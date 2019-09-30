Названы регионы России, в которых люди чаще ведут здоровый образ жизни

В тройке лидеров — республики Северного Кавказа, а замыкает рейтинг Дальний Восток.

Здоровый образ жизни с каждым годом становится всё актуальнее. На первом месте в рейтинге по количеству приверженцев ЗОЖ Северный Кавказ и юг России, свидетельствуют результаты исследования РИА "Новости".

Эксперты проанализировали восемь показателей: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребление табака, продажа алкоголя, количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

На первом месте оказалась Республика Дагестан, не отстают от неё Чечня и Кабардино-Балкария — в прошлом году в этих регионах также максимальное число жителей вели здоровый образ жизни. Значительно улучшила результаты Адыгея, переместившись с 11-го места на четвёртое.

В аутсайдерах оказались регионы Дальнего Востока: на последней строчке рейтинга Камчатский край, не лучшие результаты в Еврейской АО и Магаданской области, а также в Забайкальском крае и Ненецком автономном округе.

Самые распространённые вредные привычки в России — это алкоголь и употребление табака, но и эти показатели постепенно снижаются. В целом здоровый образ жизни в нашей стране становится повседневностью, но, как отмечается в исследовании, необходимо продолжать работу на всех уровнях, чтобы привить правильные привычки широким слоям населения.