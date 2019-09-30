Наследный принц Саудовской Аравии назвал атаки на НПЗ "актом войны"

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд считает, что атаки на НПЗ в Саудовской Аравии можно считать актом войны. Об этом он заявил в передаче "60 минут" на телеканале CBS.

Ранее такую формулировку озвучил госсекретарь США Майк Помпео. В эфире CBS интервьюер спросил у аравийского принца, согласен ли тот с этим определением, на что Аль Сауд ответил утвердительно.

Напомним, 14 сентября на месторождениях Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии вспыхнул пожар. Причиной стала атака десяти беспилотников, которые поразили объекты НПЗ компании Saudi Aramco. Помпео обвинил Иран в причастности к атакам. В Тегеране назвали данное заявление безосновательным.