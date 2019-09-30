В Британии заявили, что страна находится в состоянии кибервойны с Россией и КНР

По словам начальника британского штаба обороны, иностранные хакеры якобы ежедневно угрожают королевству.

Великобритания постоянно находится в состоянии войны из-за кибератак, исходящих с территорий иностранных государств, прежде всего из России и Китая. Такое заявление сделал начальник британского штаба обороны генерал Николас Картер, чьи слова приводит газета Daily Telegraph.

— Изменяющийся характер боевых действий показывает, что границы между состояниями мира и войны стираются. Всё из-за того, что соперничество крупных держав и борьба идей с негосударственными структурами угрожают нам каждый день, — сообщил Картера.

Как отмечает издание, Картер пообещал, что Великобритания не оставит действия своих противников без ответа.

Напомним, ранее министр иностранных дел Британии Джереми Хант в очередной раз обвинил Россию в проведении кибератак и сказал о намерении Москвы "подорвать критическую инфраструктуру" и "менять результаты выборов" во многих государствах. По словам российских дипломатов, подобные заявления вызывают кроме сожаления ещё и серьёзное беспокойство.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках влиять на выборы в разных странах. Так, по мнению главы МИД России Сергея Лаврова, Лондон решил объяснять все свои внутренние проблемы происками Москвы, а пример взял с демократов США, оправдывавших своё поражение на выборах "связями Дональда Трампа с РФ".