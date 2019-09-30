Сбербанк сообщил о снижении ставок по ипотечным кредитам

Так, участникам ипотечных программ в других кредитных организациях будет предложено рефинансировать их долги по ставке от 9,5%.

Желающим получить ипотеку в Сбербанке с первого октября предложат кредит от 7,3% годовых при условии покупки квартиры на первичном рынке или 8,8% — при покупке на вторичном рынке жилья. Снижение процентной ставки анонсировала пресс-служба организации.

— Снижение ставок (кроме продукта "Военная ипотека" и Программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 п.п. на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости, — сообщает Сбербанк.

Самым большим снижение будет для рефинансирования ипотечных кредитов других банков — с 10,1% до 9,5%.

Вместе со снижением процентов по кредитам снижаются и проценты, которые в банке предлагают для вкладчиков. Связано это с тем, что Центробанк РФ понижает ключевую ставку. Сейчас она составляет 7%, именно от неё отталкиваются банки, определяя свои ставки.