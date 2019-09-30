Экс-генпрокурор Украины заявил о давлении со стороны адвоката Трампа

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на своём посту неоднократно подвергался давлению со стороны личного адвоката президента США Дональда Трампа — Руди Джулиани. В частности, Луценко приходилось постоянно отказывать ему в возбуждении уголовного дела на бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.
— Я говорил ему, что не могу начать расследование только из интереса американского чиновника, — заявил Луценко в интервью газете Los Angeles Times, отметив, что Байдены не нарушали украинских законов.
Как добавил бывший украинский генпрокурор, адвокат Трампа был настойчив, но в какой-то момент отстал от Луценко. Затем, сразу после избрания президентом Украины Владимира Зеленского, снова стал обращаться к Луценко с требованием уголовного преследования Байденов.
Напомним, 25 сентября конгресс объявил о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом стали подозрения, что он злоупотребил служебным положением, якобы пообещав помощь Украине в обмен на разбирательства по поводу дела Джо Байдена и его сына, их бизнес-интересов в Незалежной. Дело в том, что Байден является потенциальным соперником Трампа на грядущих выборах президента в 2020 году.
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