Экс-генпрокурор Украины заявил о давлении со стороны адвоката Трампа

По словам Юрия Луценко, представители американского президента неоднократно требовали от него начать расследование против Джо Байдена.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на своём посту неоднократно подвергался давлению со стороны личного адвоката президента США Дональда Трампа — Руди Джулиани. В частности, Луценко приходилось постоянно отказывать ему в возбуждении уголовного дела на бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

— Я говорил ему, что не могу начать расследование только из интереса американского чиновника, — заявил Луценко в интервью газете Los Angeles Times, отметив, что Байдены не нарушали украинских законов.

Как добавил бывший украинский генпрокурор, адвокат Трампа был настойчив, но в какой-то момент отстал от Луценко. Затем, сразу после избрания президентом Украины Владимира Зеленского, снова стал обращаться к Луценко с требованием уголовного преследования Байденов.

Напомним, 25 сентября конгресс объявил о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом стали подозрения, что он злоупотребил служебным положением, якобы пообещав помощь Украине в обмен на разбирательства по поводу дела Джо Байдена и его сына, их бизнес-интересов в Незалежной. Дело в том, что Байден является потенциальным соперником Трампа на грядущих выборах президента в 2020 году.