Саакашвили заявил о решении вскоре вернуться в Грузию

По словам бывшего грузинского президента, он намерен появиться в стране, чтобы "восстановить её государственность".

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готовится в ближайшее время вернуться на родину. Целью возвращения он назвал "восстановление государственности". Об этом Саакашвили сказал в эфире телекомпании "Мтавари архи" ("Главный канал").

— Я планирую вернуться в Грузию в ближайшие месяцы. Нет ничего секретного. Правда, что и на Украине я чувствую себя хорошо, но когда теряешь родину... — заявил бывший грузинский лидер.

Напомним, Михаил Саакашвили и его партия правили Грузией на протяжении девяти лет. После поражения на выборах в 2012 году Саакашвили покинул страну. Позднее в отношении него возбудили целый ряд уголовных дел и объявили его в розыск. Притом по некоторым из дел экс-президент уже заочно осуждён на тюремный срок, в связи с чем грузинские власти неоднократно заявляли, что, как только Саакашвили вернётся на родину, будет немедленно арестован.

В 2015 году Саакашвили перебрался на Украину, где получил гражданство и был назначен губернатором Одесской области. Однако позже был уволен с должности за неудовлетворительные результаты правления, а после вынужден был покинуть страну, объяснив это политическим преследованием со стороны президента Петра Порошенко.

28 мая новый президент Украины Владимир Зеленский отменил указ предыдущего главы государства о лишении Саакашвили гражданства, тот вскоре вернулся в страну.