Россияне рассказали, под чьи песни легче работается

Среди отечественных хитов предпочитают композиции Шнурова, Лепса, Цоя, Высоцкого и рэпера Oxxxymiron.

Половина работающих россиян предпочитают выполнять служебные обязанности под музыку. Чаще всего так делают люди в возрасте 25–34 лет (56%). А вот среди россиян старше 45 лет таких уже меньшинство — 42%. Такие данные приводит сервис по поиску работы Superjob. Это результаты опроса, проведённого среди его клиентов.

Одни работники просто слушают радио, другие сами подбирают музыку. Без особых предпочтений оказалось 38% опрошенных. Каждый четвёртый предпочитает зарубежные треки, самые популярные из них — композиции Rammstein, Queen, Майкла Джексона, Metallica и Muse.

20% выбирают во время работы отечественные хиты. В пятёрке лидеров — Шнуров, Лепс, Цой, Высоцкий и Oxxxymiron.

Ранее Лайф сообщал, что Шнуров стихами ответил на запрет жарить шашлыки на балконах.