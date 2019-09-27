Шнуров стихами ответил на запрет жарить шашлыки на балконах

Российский музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлыки на балконах и лоджиях.

— В нашем городском посёлке Жизнь течёт на лоджиях. С мужиками курят тёлки, Шашлыки свои жуя. Нет другой тут развлекухи! Как провесть нам свой досуг? — вопрошает в "Инстаграме" лидер "Ленинграда".

Ранее Лайф писал, что после вступления 1 октября в силу новой противопожарной нормы штраф за приготовление шашлыков или просто курение на балконе составит до трёх тысяч рублей. В МЧС объяснили, чем вызвана такая мера.

Ранее правительство согласовало и другие новшества. Так, в кинотеатрах перед сеансом теперь будут запускать голосовое сообщение или видеосюжет о том, как нужно вести себя при пожаре.