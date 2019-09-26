МЧС назвало сумму штрафа за курение и жарку шашлыков на балконе

Утверждённая правительством новая противопожарная норма вступит в силу с 1 октября.

Штраф за приготовление шашлыков или просто курение на балконе составит до трёх тысяч рублей. Об этом сообщили в МЧС, комментируя утверждённую правительством новую норму.

Там пояснили, что новое правило вводит запрет на любой открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, гостиниц и так далее. Наказывать за такое несоблюдение противопожарной безопасности будут по статье 20.4 КоАП. Она предусматривает и штраф в пять тысяч, но при том условии, если возник пожар.

Ранее Лайф рассказывал, что правительство согласовало и другие новшества. Так, в кинотеатрах теперь администрация обязана запускать перед сеансом голосовое сообщение или видеосюжет о том, как нужно вести себя при пожаре. При этом должно быть указано, где находятся пожарные выходы и средства для тушения огня.