В МЧС объяснили запрет курения на балконах

Около 60% пожаров на балконах жилых домов происходит из-за неосторожности при курении. Этим фактом в МЧС РФ объяснили новые противопожарные нормы, которые вступят в силу с 1 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что за несоблюдение противопожарной безопасности предусматривается административная ответственность в виде предупреждений и штрафов. В МЧС РФ отметили, что нарушителей может настигнуть и уголовное наказание.

— Курение может привести и к уголовно-правовому наказанию, если из-за брошенного окурка сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир, — приводит РБК заявление пресс-службы МЧС России.

Накануне Правительство РФ одобрило ряд требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности. Также стали известны суммы штрафов за нарушение новых правил.