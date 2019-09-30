Стало известно, сколько призывников отправят в армию этой осенью

Как уточнили в Генштабе ВС РФ, кампания пройдёт с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах страны.

Более 130 тысяч человек будут направлены на военную службу в ходе осенней призывной кампании. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский на брифинге об итогах весеннего призыва и задачах на осенний.

— В соответствии с указом президента РФ призыву на военную службу подлежит около 132 тысяч человек, — сказал генерал-лейтенант.

По его словам, осенний призыв пройдёт с 1 октября по 31 декабря во всех 85 регионах страны. Бурдинский уточнил, что педагогические работники традиционно в осеннюю кампанию не попадают, поскольку они призываются один раз в год — с 1 мая по 15 июля. Занятые на уборочных работах призываются в армию с 15 октября по 31 декабря.

Офицер также сообщил, что в ходе весеннего призыва комиссию прошли около 580 тысяч россиян, из которых 135 тысяч направлены на военную службу.

Ранее Лайф сообщал, что 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе", которые расширили возможности отказа от отсрочки призыва.