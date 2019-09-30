Глава Саранска распорядился дать отопление в мэрию в последнюю очередь

Из-за аварии батареи всё ещё холодные в одном из многоэтажных домов на Московской улице, а в некоторых других недостаточно горячие.

Мэр Саранска Пётр Тултаев распорядился не включать отопление в здании администрации города, пока к теплу не подключат все жилые дома.

— Пока во всех домах теплоснабжение не нормализуется, в здание администрации города подачу тепла не начинать, — поручил глава города.

Отмечается, что в Саранске отопление подключили во всех социальных объектах. Однако из-за аварии теплом не обеспечен один дом на Московской улице. Кроме того, жильцы некоторых домов жалуются на недостаточно тёплые батареи.

Ранее Лайф сообщал, что в Воронеже жильцам девятиэтажки вместо отопления подключили к батареям электрический ток.