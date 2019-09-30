В Кремле отреагировали на включение темы московских митингов в повестку ПАСЕ

Российская сторона готова дать пояснения по конструктивным вопросам, однако не в восторге от вынесения внутренних дел страны на внешнее обсуждение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение ПАСЕ включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве. По словам представителя Кремля, российская делегация готова дать пояснения по конструктивным вопросам на эту тему. Однако сам факт такого обсуждения вызвал в Москве отрицательную реакцию.

— Нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждают где-то, — заявил Песков. — Мы считаем, что это исключительно наше дело, но вместе с тем если имеются какие-то конструктивные вопросы, то, естественно, и члены нашей делегации всегда готовы дать конструктивные пояснения.

Напомним, за последние несколько месяцев в столице прошло несколько акций протеста, связанных с выборами в Мосгордуму. Часть из них была согласована с властями и прошла мирно, однако некоторые акции прошли с нарушением закона о митингах.

Позднее президент Владимир Путин, комментируя тему митингов, заявил, что все люди имеют право выражать свою точку зрения. Иногда это приводит к позитивному результату. Или, как выразился Путин, "встряхивает власть", однако выражать своё мнение необходимо строго в рамках закона.