США усилили санкции против России из-за "вмешательства в выборы"

Также в документе фигурируют дополнительные меры по поводу ситуации на Украине и вокруг Северной Кореи.

Соединённые Штаты расширили санкции против России. В чёрный список включены ещё два россиянина и три компании. Минфин США пояснил, что это сделано в рамках дела по "вмешательству России в американские выборы".

В документе фигурируют Денис Игоревич Кузьмин, Игорь Владимирович Нестеров, а также компании AUTOLEX TRANSPORT LTD, BERATEX GROUP LIMITED, LINBURG INDUSTRIES LTD.

Также в документе говорится о дополнительных санкциях из-за ситуации на Украине, из-за хакерской активности и из-за сотрудничества с Северной Кореей.

Отметим, что усиление санкций против России со стороны Штатов уже привычная практика. Так, предыдущий такой шаг был сделан всего лишь пять дней назад.