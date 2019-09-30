Песков прокомментировал слухи о дальнейшем повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему дальнейшего повышения пенсионного возраста, этого вопроса нет на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова члена экспертного совета "Деловой России" Владислава Жуковского.
— У нас нет такой темы на повестке дня, такие вопросы не обсуждаются, — сказал представитель Кремля и переадресовал дальнейшие вопросы авторам подобных утверждений.
Ранее Жуковский заявил о том, что правительство рассматривает вопрос повышения пенсионного возраста россиян ещё на три года — до 68 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Ранее Лайф рассказывал, кому придётся подождать с выходом на заслуженный отдых до 70 лет.
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