Под Кировом пьяный сотрудник МЧС устроил смертельное ДТП

По факту дорожного происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

В Кирове 28 сентября произошло смертельное ДТП, виновником которого, по предварительным данным, стал 38-летний сотрудник МЧС старшина Владимир Александров. Он за рулём автомобиля "Шевроле-Круз" мчался по встречной полосе, буквально заставляя встречные авто съезжать на обочину. Одна из машин — "Лада" 12-й модели — попала под лобовой удар. От столкновения погиб водитель легковушки — 29-летний житель Кирово-Чепецка Денис Бунин. Даже пришлось разрезать кузов, чтобы достать его тело.

По словам очевидцев, после аварии от Александрова несло спиртным. Врачи срочно доставили его в ближайшую больницу. Результаты экспертизы на состояние опьянения водителя "шевроле" станут известны позднее. По факту ДТП с погибшим следователи возбудили уголовное дело.

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