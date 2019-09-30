В Китае беглый заключённый за 17 лет в пещере разучился разговаривать

Проведя многие годы в одиночестве в горах, мужчина также утратил желание мыться и следить за собой.

В Китае сбежавший заключённый 17 лет скрывался от правосудия в горной пещере, сообщает BBC News.

Сун Цзян отбывал срок за торговлю женщинами и детьми. В 2002 году он сбежал из тюрьмы в провинции Юньнань и жил в небольшой горной пещере. Лишь в начале сентября 2019 года полиция получила информацию о его возможном местонахождении.

Как стало известно правоохранительным органам, заключённый прятался в горах недалеко от своего родного города в Юньнани. Сначала поиски Цзяна не дали результата, однако затем благодаря дронам удалось найти убежище преступника.

Оказалось, что мужчина прятался в пещере все 17 лет. По словам сотрудников полиции, он разучился разговаривать с людьми. Кроме того, годами не мылся и не стирал свою одежду. Сун Цзяна отправили в тюрьму отбывать свой срок до конца.

Недавно полиция Забайкальского края тоже столкнулась с подобным случаем. Мужчина, убивший свою знакомую, 13 лет скрывался в лесу.