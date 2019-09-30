Директор онкоцентра имени Блохина рассказал о зарплате сотрудников

Он также сообщил о том, что сейчас в медучреждении работает комиссия Минздрава.

Зарплата сотрудников онкоцентра имени Н.Н. Блохина была действительно снижена на 30% в июле, однако уже в августе она вернулась на прежний уровень. Об этом сообщает канал "360" со ссылкой на главу центра Ивана Стилиди.

По его словам, в период с января по июнь научные сотрудники в среднем получили 169 тысяч рублей, а врачи — 179 тысяч рублей. Медсёстрам и санитаркам выплатили 86 и 66 тысяч рублей соответственно.

— В июле было некоторое снижение зарплаты. Возможно, ощутимое — на 30% эти показатели были снижены, — сказал Стилиди.

Он пояснил, что в августе размер выплат снова вернулся к прежним показателям: 173 тысячи рублей получили научные сотрудники, 155 тысяч — врачи. Среднему медперсоналу выплатили 81 тысячу рублей, 61 тысячу получили санитарки.

Стилиди также сообщил, что до 6 октября в онкоцентре работает комиссия Минздрава. По результатам проверки будет принято решение о выходе из сложившейся ситуации. Комиссия, собранная по инициативе главы центра, состоит из 18 человек.

— Эксперты высшего уровня, профессионалы и организаторы. Работает она уже две недели, — сказал глава онкоцентра.

Напомним, в конце лета появилась информация о массовых сокращениях в онкоцентре имени Блохина. Ожидалось, что более 700 сотрудников могут потерять работу. Позднее сами сотрудники онкоцентра пригрозили своим увольнением, если руководство не решит проблему с зарплатами. Однако в центре эту информацию опровергли.