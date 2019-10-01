СМИ: Вейп убил уже 15 американцев

Пятнадцатая жертва скончалась ещё в мае, однако причину смерти удалось установить только сейчас.

В США число жертв вейпов увеличилось до 15 человек, сообщает телеканал NBC News.

По его данным, 65-летний житель штата Небраска умер от курения вейпа. По словам эпидемиолога штата Тома Сафранека, он умер ещё в мае, однако причину смерти удалось установить только сейчас.

Всего с жалобами на проблемы с дыхательной системой из-за курения вейпа обратились более 800 человек. Большинство из них употребляло курительные смеси с марихуаной с чёрного рынка.

Ранее Лайф назвал шесть симптомов, по которым можно вычислить смертельную "болезнь вейперов".