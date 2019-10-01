Атмосферное давление в Москве достигло "барического дна" и побило рекорд

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Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1954 года. Кроме того, сегодня оно достигло "барического дна". Об этом ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству "Москва".

Сейчас фактическое давление 730,6 мм рт. ст., это уже ниже, чем было в 1954 году — 733 мм рт. ст. Это рекорд именно для 1 октября. Таким образом, мы оказались на рекордном "барическом дне", — заявил Тишковец.

Ожидается, что к вечеру давление будет расти и составит уже 738 миллиметров ртутного столба.

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