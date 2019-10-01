Атмосферное давление в Москве достигло "барического дна" и побило рекорд

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1954 года. Кроме того, сегодня оно достигло "барического дна". Об этом ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил агентству "Москва".

— Сейчас фактическое давление 730,6 мм рт. ст., это уже ниже, чем было в 1954 году — 733 мм рт. ст. Это рекорд именно для 1 октября. Таким образом, мы оказались на рекордном "барическом дне", — заявил Тишковец.

Ожидается, что к вечеру давление будет расти и составит уже 738 миллиметров ртутного столба.