В Минске назвали препятствия для интеграции Белоруссии и России

По словам главы МИД, их нужно снять до декабря, когда ожидается подписание карты интеграции.

Ускорению интеграции Белоруссии и России мешает налоговый манёвр и вопросы по поводу цен на энергоносители. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей.

Так, от налогового манёвра России, по его словам, Белоруссия может потерять до десяти миллиардов долларов, время на разрешение этих проблем есть до декабря.

— И естественно, я думаю, что если они не будут решены, то говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно, потому что мы не поймём логики наших партнёров, — сказал Макей в интервью РБК.

Он допускает, что президенты двух стран 8 декабря могут подписать карту интеграции. Церемония будет приурочена к 20-летию Союзного договора двух стран.

Напомним, что активно переговоры об ускоренной интеграции Белоруссии и России ведутся с весны. 6 сентября главы правительств РФ и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали проект "Программы действий Белоруссии и России по реализации положений Договора о создании Союзного государства".