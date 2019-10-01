Минфин предложил взимать налоги с богатых иначе

В ведомстве предлагают считать граждан налоговыми резидентами страны, даже если они фактически не живут на родине, но не утратили с ней связей.

Минфин предлагает ввести в России другую схему сбора налогов с богатых, которые часть жизни проводят за рубежом. Изменения прописаны в проекте "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", которые ведомство направило в Госдуму. Об этом сообщает РБК.

Сейчас россияне не платят налоги в стране, если проживают в ней менее 183 дней в году. В Минфине же предлагают сократить этот период до 90 дней. Дело в том, что многие предприниматели пользуются нынешней нормой, чтобы уйти от больших выплат в российский бюджет. Это отмечал вице-премьер Антон Силуанов.

Более того, предлагается считать гражданина налоговым резидентом России, если даже он был в стране менее 90 дней в году, но у него здесь недвижимость, экономические и личные связи. Всё это только часть изменений, которые предлагает внести Минфин.

А накануне стало известно, сколько российская экономика теряет из-за серых зарплат.