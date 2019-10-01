В Кремле заявили, что РФ оградит себя от вмешательства во внутренние дела страны

Как отметил Дмитрий Песков, противодействие иностранным спецслужбам осуществляется на постоянной основе.

Россия принимает все необходимые меры и намерена дальше это делать для недопущения любого вмешательства во внутренние дела государства извне. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможную работу агента ЦРУ США Стивена Секстона с сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). В частности, по данными СМИ, американец обучал оппозиционеров организации массовых беспорядков.

— До сих пор нам не было известно об этой информации, мы не знаем, насколько она достоверна. Любые проявления вмешательства во внутренние дела России являются категорически неприемлемыми. И, собственно, российская сторона всегда предпринимала необходимые меры и будет дальше предпринимать для того, чтобы оградить нас от подобных проявлений вмешательства, — заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России также ответил на вопрос о готовности России к отражению вмешательства во внутренние дела страны со стороны иностранных спецслужб.

— Это постоянно происходит, вы знаете, об этом неоднократно говорилось, и, безусловно, это противодействие осуществляется на постоянной основе, — подчеркнул Песков.

Напомним, за последние пару месяцев в столице прошло несколько акций протеста, связанных с выборами в Мосгордуму. Часть из них была согласована с властями и прошла мирно, однако некоторые акции прошли с нарушением закона о митингах. Именно такие пикеты в итоге заканчивались задержаниями, а также многочисленными провокациями в адрес сотрудников полиции.

Ранее политтехнолог Алёна Август объяснила в интервью Лайфу, почему протест в Москве пошёл на убыль.