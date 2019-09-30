"Каждый топит за своё". Политтехнолог объяснила, почему протест пошёл на убыль

Акция 29 сентября не состоялась по множеству причин, считает Алёна Август. Здесь сыграли роль и сезонный фактор, и разочарование протестной молодёжи в собственных лидерах, и заявление журналиста Ильи Азара, который всё окончательно испортил.

Протестные настроения пошли на убыль. Такую точку зрения в беседе с Лайфом высказала политтехнолог Алёна Август, комментируя согласованный митинг оппозиции, который прошёл в минувшее воскресенье, 29 сентября, в Москве на проспекте Сахарова.

— Действительно, наскребли 20 тысяч, и даже в этой цифре есть сомнения, — указала политолог, имея в виду практику "карусели": участники массово проходили через рамки несколько раз, чтобы привести к завышению количество участников митинга.

По мнению собеседницы Лайфа, свою роль здесь сыграл и сезонный фактор: летом, как выразилась Алёна Август, гулять веселее. Многие выходили на улицу, чтобы завести новые знакомства, провести время с друзьями, особо не вдаваясь в политические детали. Так вот, осенью собрать такую массовку намного сложнее, убеждена эксперт.

— Воскресные события показали, что митинги сейчас превратились в такой способ времяпрепровождения, потому что их необходимо подкреплять, так сказать, концертной программой. Это говорит о том, что сама идея не так сильна, она не так сильно зажигает людей, — отмечает она.

Помимо "холодно и противно" свою роль сыграл ещё один важный фактор — некоторое разочарование протестной молодёжи в собственных лидерах, которые, как мы помним, не особо вписались за оказавшихся в СИЗО или под домашним арестом активистов.

— Они как-то сначала набрались сил за границей на курортах и только потом решили примкнуть к людям и подумать о судьбе тех, кто сел за решётку во многом благодаря им, — подчёркивает Алёна Август.

Немалую лепту в раскол протестного движения внёс журналист Илья Азар, который со сцены на митинге в поддержку фигурантов "московского дела" предложил выступить с поддержкой Владислава Синицы, осуждённого на пять лет за угрозы в адрес детей силовиков. От попытки приравнять блогера Синицу к тем, кто даже не призывал к насилию, было неловко всем.

— Мне эта позиция Азара кажется очень странной и сомнительной, — отмечает собеседница Лайфа. — За такими словами может последовать действие. И ещё раз — у нас есть закон, который трактует это как разжигание розни. И если Азар считает, что разжигание розни — это нормально, то большая часть уважающих его людей тоже в нём разочаруется.

Подводя итог очередной протестной акции в столице, политолог приходит к выводу, что со стороны организаторов это была попытка использовать не очень высокий уровень политической культуры со стороны митингующих.

— Каждый топил за своё: кто-то — за 12-13-летних ребят, которые ждут судебного решения, кто-то вспомнил про Шестуна, кто-то вспомнил про "новое величие", кто-то — про Синицу. Но, ребята, это очень разные истории. Лучше помогите найти ребятам хороших адвокатов. Ведь сколько раз об этом говорили, когда Устинов попал в замес. Найдите нормального юриста, который будет заниматься делом, а не устраивать хайп в суде. Может, надо научиться слушать друг друга? — резюмировала Август.

Напомним, за последние несколько месяцев в столице прошло несколько акций протеста, связанных с выборами в Мосгордуму. Часть из них была согласована с властями и прошла мирно, однако некоторые акции проводились с нарушением закона о митингах.