Блогера, угрожавшего детям силовиков, признали виновным в экстремизме

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Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме, его пост в "Твиттере" расценили как призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов.

<p>Блогер Синица. Фото © LIFE</p>

Синица совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, — сообщила судья Елена Абрамова.

Сейчас продолжается оглашение приговора.

Накануне гособвинение попросило приговорить к шести годам колонии Синицу, который в социальных сетях под ником Макс Стеклов призывал совершать насильственные действия в отношении детей сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, блогер был арестован 5 августа. В его доме был проведён обыск, изъяты персональный компьютер и мобильные телефоны.

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