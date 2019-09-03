Блогера, угрожавшего детям силовиков, признали виновным в экстремизме

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме, его пост в "Твиттере" расценили как призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов.
— Синица совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, — сообщила судья Елена Абрамова.
Сейчас продолжается оглашение приговора.
Накануне гособвинение попросило приговорить к шести годам колонии Синицу, который в социальных сетях под ником Макс Стеклов призывал совершать насильственные действия в отношении детей сотрудников правоохранительных органов.
Напомним, блогер был арестован 5 августа. В его доме был проведён обыск, изъяты персональный компьютер и мобильные телефоны.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram