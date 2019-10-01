Российские пограничники задержали ещё 87 браконьеров из КНДР

Российские пограничники задержали ещё 87 граждан КНДР, которые ловили кальмара в исключительной экономической зоне РФ. Как сообщает центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, они занимались браконьерством на маломерных судах.

— С 28 по 30 сентября в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море пресечена противоправная деятельность северокорейских рыбаков на 11 маломерных судах. Задержано 87 граждан КНДР, — говорится в заявлении ведомства.

У браконьеров обнаружили более четырёх тысяч тушек кальмара, которые они незаконно добыли. Рыбаков доставят в порт Посьет для дальнейшего разбирательства.

Напомним, за последнее время российские пограничники провели два крупных задержания северокорейских браконьеров. В середине сентября было задержано две шхуны с 80 гражданами КНДР, несколькими днями позже — три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками.