Минздрав встал на сторону руководства онкоцентра им. Блохина

В ведомстве создали комиссию для установления причин кризисной ситуации в ведущем онкоцентре страны.

26 детских онкологов из отделения трансплантации костного мозга и других отделений ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" в Москве подали заявление на увольнение в знак протеста. Об этом заявил Лайфу заместитель директора онкоцентра Максим Рыбаков.

По его словам, все они недовольны действиями руководства центра и заявляют, что не видят возможным для себя работать в условиях, когда их права систематически нарушаются.

— Коллектив не считает возможным работать в таких условиях, когда людям открыто запрещают высказывать своё мнение, когда людям не платят заработную плату и когда на людей оказывается такое безосновательное психологическое давление. Ни я, ни мои коллеги не считаем возможным работать в таких условиях, — сказал Рыбаков.

В Минздраве создали комиссию для установления причин конфликтной ситуации между врачами и руководством онкоцентра. По словам главного детского онколога-гематолога Минздрава Александра Румянцева, по предварительным данным, к конфликту привели личные амбиции инициаторов "бунта", которые якобы сами хотели руководить отделением.

— Предварительно комиссия пришла к следующим выводам. Из НИИ детской онкологии и гематологии увольнения сотрудников за время работы Варфоломеевой не проводились. Врач Субботина была переведена с полуторной ставки на одну ставку за нарушение трудовой дисциплины. Требования, которые предъявляет к коллективу директор С.Р. Варфоломеева, являются абсолютно обоснованными. Выступления врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Ранее Лайф вёл трансляцию пресс-конференции Минздрава, где представители ведомства отчитывались об итогах проведения проверки в центре имени Блохина.

Напомним, изначально онкологи центра Блохина пригрозили руководству увольнением из-за сокращения зарплат. Одним из инициаторов протеста был Георгий Менткевич. Однако, по словам директора медучреждения Ивана Стилиди, позднее ситуация с выплатами была урегулирована.