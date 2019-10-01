Возбуждено дело о нападении на полковника СКР в Москве

С самим нападавшим сейчас работают следователи, проводится его допрос. По предварительной информации, мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Следственный комитет подтверждает гибель своего сотрудника, полковника юстиции Владислава Капустина. В ведомстве сообщили, что он выполнял свои обязанности по организации приёма граждан, когда получил смертельное ранение.

— В настоящее время в центральном аппарате Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

С самим нападавшим сейчас работают следователи, проводится его допрос. По предварительной информации, мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

— В ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в самое ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния, — отметили в следствии.

Сотрудники ведомства выразили соболезнования родным и близким погибшего офицера. Следственный комитет окажет всю необходимую помощь и поддержку семье Владислава Капустина.

Напомним, что само нападение произошло около полудня во вторник прямо на проходной ведомства в Техническом переулке в Москве. Пострадавшего доставили в НИИ им. Склифосовского, а злоумышленник был задержан.