В России 15% семей не могут иметь детей из-за бесплодия

Специалисты отметили, что возрастная граница рождения первого ребёнка сдвинулась на отрезок от 26 до 35 лет.

До 15% семей в России не могут иметь детей по причине бесплодия. Об этом специалисты сообщили на круглом столе "Экспертная панель по реализации проекта "Здоровье работающих женщин".

— До 15% семей не могут иметь детей по причине бесплодия; гинекологическая заболеваемость выявляется у 20% российских женщин и девушек, — говорится в материалах круглого стола.

Специалисты отмечают, что демографическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. В 2018 году зафиксировали самый низкий уровень рождаемости за десять лет. В прошлом году на свет появилось на 90,9 тысячи младенцев меньше, чем в 2017 году.

Также эксперты отметили, что в России сокращается число женщин детородного возраста. А первого ребёнка россиянки заводят всё позже: уже на возрастном отрезке от 26 до 35 лет.

Ранее демограф рассказал, почему россияне не хотят рожать детей.