В Ставрополе медработник бросил инвалида одного на улице и уехал

Очевидцы рассказали, что у мужчины был инсульт и он не смог сказать, где проживает.

В Ставрополе сотрудник больницы привёз на медицинском автомобиле 62-летнего инвалида и оставил его на лавочке во дворе дома. Случилось это накануне. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения, видео публикует Mash.

Местные жители рассказали, что у мужчины был инсульт, поэтому он не смог назвать свой адрес, и его привезли не к месту жительства. Самостоятельно передвигаться он не мог, его фактически оставили умирать. Сотрудники МВД проводят проверку и разыскивают участников видео.

Ранее Лайф сообщал, что на Урале пенсионер умер по дороге за документами на инвалидность.