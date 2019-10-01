Иностранцам могут разрешить получать гражданство РФ без отказа от своего

Предусмотрены и некоторые другие послабления. К примеру, упрощённый режим получения гражданства при учёбе в российском вузе.

Иностранным гражданам, которые планируют получить российский паспорт, могут разрешить оставлять первое гражданство. Инициатива Минэкономразвития включена в сопроводительные документы к проекту федерального бюджета на 2020–2022 годы.

— В перспективе реализация мер миграционной политики позволит <...> исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации, — говорится в документе.

Ещё одной мерой станет упрощение процедуры получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство, а также гражданства для тех иностранцев, которые обучались в вузах России и даже в ведущих вузах СНГ и Прибалтики.

РБК добавляет со ссылкой на неназванный источник, что прогноз Минэкономразвития уже обсудили на экспертном совете при Управлении президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан. Документ в случае принятия призван обеспечить простоту и прозрачность условий приобретения гражданства России, которые были утверждены президентом в концепции миграционной политики на 2019–2025 годы.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении в три раза необходимого трудового стажа для получения гражданства РФ.