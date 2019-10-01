СМИ сообщили о покупке Киевом комплексов Javelin у США

Госдепартамент и Конгресс США одобрили подписание контракта с Украиной на поставку противотанковых комплексов Javelin на общую сумму 39 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Как рассказали журналистам сразу в трёх источниках, знакомых с решением, речь идёт о поставке 150 противотанковых ракет и двух дополнительных ракетно-пусковых установок. Об этом решении может быть объявлено уже в ближайшее время.

Отмечается, что данный контракт никак не соотносится с 250 миллионами долларов, которые Украина получит от США в виде материальной помощи на нужды армии.

По данным издания, годом ранее Киев также запросил аналогичные противотанковые средства и закупил более 200 ракет и 37 пусковых установок.