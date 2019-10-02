Джастин Бибер опубликовал фото со своей очередной свадьбы

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Фото © Instagram/justinbieber

Некогда мечта всех школьниц мира популярный американский певец Джастин Бибер накануне во второй раз подряд "женился" на своей избраннице Хейли Болдуин, а сегодня опубликовал первые свадебные фотографии.

По данным издания Daily Mail, хотя певец неоднократно отменял торжество, оно всё же состоялось в роскошном отеле в Южной Каролине, куда были приглашены 154 человека, включая Трэвиса Скотта, Ашера, Джейдена Смита, Эда Ширана, Кендалл и Кайли Дженнер, а также другие знаменитости. Последняя, к слову, пришла на торжество в довольно интригующем золотом платье.

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✨ 9.30.19

Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner)

Как удалось разузнать папарацци, во время долгожданного торжества невеста очень сильно переживала, что гости увидят платье до церемонии, а потом перемещалась по двору отеля в палатке, которую несли несколько мужчин.

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