Джастин Бибер опубликовал фото со своей очередной свадьбы

Некогда мечта всех школьниц мира популярный американский певец Джастин Бибер накануне во второй раз подряд "женился" на своей избраннице Хейли Болдуин, а сегодня опубликовал первые свадебные фотографии.

По данным издания Daily Mail, хотя певец неоднократно отменял торжество, оно всё же состоялось в роскошном отеле в Южной Каролине, куда были приглашены 154 человека, включая Трэвиса Скотта, Ашера, Джейдена Смита, Эда Ширана, Кендалл и Кайли Дженнер, а также другие знаменитости. Последняя, к слову, пришла на торжество в довольно интригующем золотом платье.

Как удалось разузнать папарацци, во время долгожданного торжества невеста очень сильно переживала, что гости увидят платье до церемонии, а потом перемещалась по двору отеля в палатке, которую несли несколько мужчин.