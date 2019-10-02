В Перу 10 человек погибли при падении автобуса в пропасть

В перуанской провинции Киспиканчи погибло не менее десяти человек, ещё 14 человек получили ранения при падении автобуса в пропасть. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное Управление по контролю за наземным пассажирским и грузовым транспортом.
— По данным полиции Перу, погибло десять человек, 14 человек пострадали,— сказано в сообщении.
Пострадавших доставили в местные больницы, причины трагедии выясняются.
Ранее в Китае погибло 36 человек в ДТП с автобусом.
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