Голландские депутаты требуют изучить роль Украины в катастрофе MH17

Однако глава МИД страны Стеф Блок считает, что для этого нет юридического основания.

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17, об этом сообщает NOS.

Члены парламента обращают внимание, что для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг Восточной Украины необходимо дальнейшее изучение фактов. С учётом этого депутаты требуют от правительства рассмотреть возможные варианты проведения дальнейшего изучения фактов и доложить о результатах нижней палате парламента.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок в свою очередь заявил, что нет юридического основания для проведения соответствующей проверки. Он также напомнил, что изучение фактов не будет лёгкой задачей, поскольку для этого потребуется сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России.

— Речь идёт и об их воздушном пространстве, — заметил Блок, однако не возразил насчёт изучения возможностей для анализа фактов вокруг этой ситуации.

Напомним, 17 июля 2014 года Boeing MH17, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донбассе.