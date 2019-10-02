СМИ сообщили о задержании замгендиректора "Аэрофлота"

По некоторым данным, был задержан ещё один фигурант дела о мошенничестве — адвокат Дина Кибец.

Заместитель гендиректора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

— Александров задержан и допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос о мере пресечения, — приводит агентство слова собеседника.

Кроме того, по данным агентства, был задержан ещё один фигурант дела — адвокат Дина Кибец. Им обоим инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

Ожидается, что следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу или домашнем аресте задержанных в течение 48 часов. Официально эти данные пока не подтверждены.

Напомним, ранее стало известно о том, что Владимира Александрова допрашивают, а сотрудники Следственного комитета РФ и ФСБ изымают документы в кабинете одного из топ-менеджеров компании.