Пакистан — о возможной ядерной войне с Индией: Это будет армагеддон

Глава Кашмира призвал международное сообщество вместе с Советом безопасности ООН вмешаться в ситуацию и направить её в нужное русло.

Пакистан предупредил мировое сообщество о возможности начала ядерной войны с Индией на фоне эскалации ситуации в Кашмире, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу управляемой Пакистаном части Кашмира Масуда Хана.

— Есть вероятность, что даже ограниченный военный конфликт перерастёт в ядерную войну, — сказал Хан.

При этом он отметил, что Пакистан не пытается инициировать войну, а лишь "предсказывает реалистичный сценарий", чтобы международное сообщество имело возможность вмешаться и оказать давление на Индию, тем самым убедив её прекратить незаконные действия.

Как считает политик, при открытой фазе военного конфликта "другие страны не будут вовлечены напрямую в это". Однако он считает, что война Индии и Пакистана будет "быстрой и гнусной".

— И она будет смертоносной. Это будет армагеддон. Сотни миллионов людей погибнут в Южной Азии, радиация окажет влияние на два с половиной миллиарда человек по всему миру, — подчеркнул Хан.

Хан призвал международное сообщество вместе с Советом безопасности ООН вмешаться в ситуацию и направить её в нужное русло.

Напомним, 5 августа индийские власти приняли решение упразднить штат Джамму и Кашмир и сформировать на его месте две союзные территории. Пакистан такое решение осудил и отказался признавать его внутренним делом Индии. Премьер-министр Пакистана Имран Хан в свою очередь заявил о риске военного конфликта с Индией.