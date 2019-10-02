На территории Танаиса нашли древний хирургический зонд

Руководитель экспедиции рассказал, что инструмент датируется II–III веком нашей эры.

На территории города Танаиса археологи впервые нашли хирургический зонд, что стало ещё одним доказательством связи самого северного пункта древнегреческой цивилизации с развитым античным миром, рассказал РИА "Новости" руководитель археологической экспедиции Сергей Ильяшенко.

В ходе раскопок археологи обнаружили парное погребение женщины с ребёнком вместе с пятнадцатью сосудами. Такие находки достаточно редки, поскольку многие захоронения тех времён были разграблены, пояснил Ильяшенко.

— Но самое интересное — мы впервые нашли в погребении хирургический инструмент — хирургический зонд, — отметил археолог.

Руководитель экспедиции рассказал, что инструмент датируется II–III веком нашей эры. Он изготовлен из бронзы и конструктивно похож на современные хирургические зонды.

— Конечно, мы знали, что они существовали у греков в других поселениях, но Танаис был самой отдалённой точкой цивилизации на северо-востоке, поэтому какие-то предметы цивилизованного мира, найденные там, — это дополнительные ниточки, соединяющие древний Танаис с цивилизованным античным миром, — отметил Ильяшенко.

По словам собеседника агентства, зонд могла использовать женщина, которую обнаружили в погребении. У неё был сильный перелом бедра, который потом зажил. Однако женщина могла использовать инструмент для нанесения мази, считает археолог.

— По крайней мере, можно сказать, что она была знакома с этим инструментом, — отметил он.

Во втором погребении была девочка-подросток, рядом с ней обнаружено более сотни игральных костей.

Тем временем в Туве археологи нашли скелет женщины с предметом, похожим на современный iPhone.