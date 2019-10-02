Во Владивостоке пассажир избил кондуктора трамвая до смерти железным прутом

Мужчина несколько раз ударил женщину по голове металлическим предметом, а затем скрылся.

Во Владивостоке умерла кондуктор трамвая после того, как её избил пассажир, сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.

Трагедия произошла на конечной остановке на улице Сахалинской.

— В трамвае неизвестный мужчина напал на кондуктора-женщину 1965 года рождения, нанёс ей несколько ударов по голове металлическим прутом и скрылся, — сообщает ведомство.

В отношении мужчины 1980 года рождения возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

На месте происшествия проведён осмотр, допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего.