Названа малоизвестная причина головной боли

Боль можно снять и без помощи таблеток. Специалисты рекомендуют помассировать виски или выпить горячий чай.

В холодное время года голова может болеть чаще, чем летом. Спазм может возникать из-за переохлаждения, заявила терапевт Лариса Алексеева.

— Прежде всего надо согреться. Наденьте по возможности тёплые носки, а если вы дома — опустите ноги в тазик с горячей водой, — передаёт "Вечерняя Москва" её слова.

Также голова может болеть из-за того, что человек голоден. Поэтому специалисты рекомендуют следить за режимом: вовремя питаться и ложиться спать.

Снять головную боль иногда можно без таблеток, если выпить тёплый чай или съесть цитрусовые. Кроме того, спазм можно устранить, если помассировать виски. Для профилактики головных болей врачи рекомендуют отказаться от курения, снизить потребление алкоголя и физические нагрузки.

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