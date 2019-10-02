Пациентка скончалась после пластики груди в московской частной клинике

Состояние женщины ухудшилось больше месяца назад. Спасти её, к сожалению, не удалось.

В городской клинической больнице в Москве скончалась 31-летняя пациентка, которая больше месяца назад перенесла пластику груди. Состояние женщины ухудшилось вскоре после операции, она была госпитализирована, однако спасти её не удалось.

Причины смерти пациентки выясняются. В обстоятельствах трагедии разбирается Следственный комитет, назначены судебно-медицинские экспертизы.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть человека", — сообщила старший помощник главы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Ранее Лайф рассказывал, что в сотнях российских клиник пластической хирургии нашли серьёзные нарушения. Большая часть из них была связана с отсутствием круглосуточного наблюдения пациентов, предоставлением медуслуг организацией без лицензии на эту услугу, отсутствием бригады хирургов в необходимом составе, отсутствием кабинета хирурга при амбулаторном приёме, отсутствием медицинских изделий для реанимационных мероприятий.

А не так давно общественность была потрясена историей Доктора Смерть с Украины, которая изуродовала более десяти россиянок. Некоторые пациентки лишились на столе горе-хирурга переносицы или части груди. Есть данные и об одном летальном исходе.