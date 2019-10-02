Националисты устроили у Рады акцию против "формулы Штайнмайера"

Несколько сотен представителей украинских националистических партий собрались в Киеве на площади Конституции перед Верховной радой. Участники акции требуют отказаться от согласования "формулы Штайнмайера".
Протестующие держат в руках плакаты с надписями "Украинскую землю — украинцам", "Нет капитуляции" и "Украину не сдадим".
Ранее нынешний президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев на заседании трёхсторонней контактной группы согласовал "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. По его словам, к капитуляции Украины это не ведёт. Экс-лидер Незалежной Пётр Порошенко придерживается иной точки зрения. Он боится, что подписание документа приведёт к снятию санкций с России.
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