Националисты устроили у Рады акцию против "формулы Штайнмайера"

225

Фото © Twitter / Serhii Andrushko

В руках участники пикета держат плакаты с надписями "Нет капитуляции" и "Украину не сдадим".

Несколько сотен представителей украинских националистических партий собрались в Киеве на площади Конституции перед Верховной радой. Участники акции требуют отказаться от согласования "формулы Штайнмайера".

Протестующие держат в руках плакаты с надписями "Украинскую землю — украинцам", "Нет капитуляции" и "Украину не сдадим".

Ранее нынешний президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев на заседании трёхсторонней контактной группы согласовал "формулу Штайнмайера", которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса. По его словам, к капитуляции Украины это не ведёт. Экс-лидер Незалежной Пётр Порошенко придерживается иной точки зрения. Он боится, что подписание документа приведёт к снятию санкций с России.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×