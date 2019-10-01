Зеленский заявил, что "формула Штайнмайера" не приведёт к "капитуляции" Украины

Лидер страны заверил, что в новом законе, в который её включат, "не будет пересечена ни одна красная линия".

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев согласовал "формулу Штайнмайера" по ситуации в Донбассе и теперь включит её в закон об особом статусе этого региона.

— Мы ответили на письмо господина Сайдика, что согласовываем текст "формулы Штайнмайера", — сказал он на брифинге. — "Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе.

Предполагается, что этот закон будет принят до конца года. Прежде он должен пройти общественные слушания.

— В нём не будет пересечена ни одна красная линия, и поэтому не будет никакой капитуляции, — заверил украинский лидер.

Напомним, "формула Штайнмайера" — заложенный в минских соглашениях механизм. Он предусматривает введение Киевом особого статуса в Донбассе, отведение войск и проведение выборов для нормализации ситуации.

Эта формула является настоящим камнем преткновения. Предполагалось, что она будет подписана ещё 18 сентября. Но Киев в последний момент отказался это делать, а затем объяснил такой шаг некими "техническими недоразумениями".