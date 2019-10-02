Глава комитета Рады о "формуле Штайнмайера": Никто ничего не подписывал

Украина "ничего не подписывала" во время переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которые состоялись в Минске. Об этом заявил глава внешнеполитического комитета Верховной рады и депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.
— Вчера никто ничего не подписывал, — написал он на своей странице в "Фейсбуке".
Он отметил, что представитель Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма лишь письменно сообщил представителю ОБСЕ о согласии с формулировками "нормандской четвёрки".
Яременко отметил, что данные соглашения касаются особенностей проведения местных выборов на неконтролируемых территориях Донбасса. А все ключевые позиции по урегулированию конфликта в регионе будут наработаны в ходе последующих переговоров.
Накануне сообщалось, что в Минске на заседании по Донбассу украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера". Документ предусматривает введение Киевом особого статуса в Донбассе, отведение войск и проведение выборов для нормализации ситуации.
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