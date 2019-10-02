Глава комитета Рады о "формуле Штайнмайера": Никто ничего не подписывал

По его словам, представитель Украины лишь выразил согласие с формулировками документа.

Украина "ничего не подписывала" во время переговоров контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которые состоялись в Минске. Об этом заявил глава внешнеполитического комитета Верховной рады и депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко.

— Вчера никто ничего не подписывал, — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Он отметил, что представитель Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма лишь письменно сообщил представителю ОБСЕ о согласии с формулировками "нормандской четвёрки".

Яременко отметил, что данные соглашения касаются особенностей проведения местных выборов на неконтролируемых территориях Донбасса. А все ключевые позиции по урегулированию конфликта в регионе будут наработаны в ходе последующих переговоров.

Накануне сообщалось, что в Минске на заседании по Донбассу украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера". Документ предусматривает введение Киевом особого статуса в Донбассе, отведение войск и проведение выборов для нормализации ситуации.