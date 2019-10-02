В Новосибирске полиция задержала патологоанатома за взяточничество

По данным следствия, сотрудник морга получал деньги за лоббирование среди родственников умерших услуг конкретной похоронной компании.

Заведующий патологоанатомическим отделением одной из городских больниц Новосибирска оказался под следствием. Полиция задержала мужчину по подозрению в получении взяток от одной из похоронных компаний города.

Как установили оперативники, на протяжении почти 10 лет — с января 2010 по июль 2019 года — заведующий патологоанатомическим отделением систематически получал от менеджера компании "Некрополь" взятки. Общая сумма переданных за это время денег превысила один миллион рублей. Данная сумма была "вознаграждением" сотрудника больницы за то, что тот дал указание подчинённым рекомендовать родственникам умерших ООО "Некрополь" как единственную организацию, которая способна "надлежащим образом оказать ритуальные услуги".

— Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новосибирску задержан по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения 47-летний заведующий патологоанатомическим отделением одного из медицинских государственных бюджетных учреждений города, — сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере". Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Также задержана и отправлена под домашний арест 44-летняя менеджер компании "Некрополь". Ей предъявлено обвинение в даче взятки.

Напомним, ранее в Чите сотрудники полиции задержали врача — он за взятки пускал пациентов вне очереди, которой на самом деле даже не было.